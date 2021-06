Théâtre : Gros Moutier-Rozeille Moutier-Rozeille, 19 juin 2021-19 juin 2021, Moutier-RozeilleMoutier-Rozeille.

Théâtre : Gros 2021-06-19 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-19 20:00:00 20:00:00

Moutier-Rozeille Creuse Moutier-Rozeille Creuse

16 Avenue des Lissiers Théâtre Jean Lurçat Moutier-Rozeille Dans le pré de la maison médicale à 19h. Gratuit. Tout public à partir de 11 ans.

Pour faciliter votre venue et dans le cadre du respect des règles sanitaires : réservation au 05 55 83 09 09.

Un homme rentre du supermarché avec des courses et prépare dans sa cuisine le repas. Tout en déballant ses produits emballés dans de nombreux paquets plastiques, il nous raconte les souvenirs de son enfance. Ici, Sylvain Levey auteur, porte lui-même la parole intime de l’intérieur. Il se livre, sans fard, avec finesse et lucidité, tel qu’il a ressenti les choses au fil des années et des âges. De son regard d’enfant, d’adolescent puis d’adulte sur son rapport au corps, à la nourriture et à son lien avec les autres.

Il partage le témoignage de ce petit garçon, cette « crevette » qui, en un été, est devenu « gros ». Puis de cet adolescent qui doit apprendre à vivre avec cette surcharge pondérale, et se construire en jeune adulte avec cette différence qui se lit surtout dans le regard des autres. Enfin, un jour le jeune homme rencontre le théâtre. Cette expérience fondatrice de la scène l’aide à grandir et à apprivoiser son corps et à jouer de sa différence.

Un moment tout en pudeur, plein d’émotions et d’humour que ce témoignage poignant, en partie autobiographique, partagé par cet auteur de théâtre.

Une immersion dans l’univers à la fois intime et familier pour mieux suivre le parcours de vie d’un artiste qui vient partager avec générosité et malice son récit de vie, sa « cuisine interne ». Matthieu Roy

Venez rencontrer Sylvain Levey à la médiathèque intercommunale de Felletin le samedi 19 juin à 14h30

infos@snaubusson.com +33 5 55 83 09 09 http://www.snaubusson.com/

