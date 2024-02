Théâtre | Gretel, Hansel et les autres Nogent-sur-Oise, samedi 24 février 2024.

Entre rires, fris­sons et tendresse, Igor Mendjisky signe un hymne à l’émer­veille­ment qui se savoure à tous les âges ! Vaucluse Matin

On va faire comme si tout le spec­tacle se passait dans une chambre d’en­fants. Igor Mendjisky en recons­ti­tue sur scène le joyeux bazar, et à l’heure du coucher, les trois prota­go­nistes s’amusent à inven­ter et faire vivre l’his­toire en impro­vi­sant avec les jouets de cette chambre un soir, alors que l’école, l’étude et la garde­rie avaient fermé depuis bien long­temps, Gretel et Hansel dispa­rurent et ne rentrèrent pas à la maison. Depuis, tout le monde les cherche. Gretel et Hansel, eux, marchent dans la forêt et font face aux plus grandes expé­riences de leur jeune vie…

Toujours sur le fil entre rêve et réalité, nous bascu­lons dans l’uni­vers du conte pour assis­ter à une incroyable histoire dans un monde sans saveur d’adultes pres­sés, peuplée de rencontres surpre­nantes, d’ani­maux qui parlent, d’un marchand de larmes, d’une sorcière cuisi­niè­re… Un spec­tacle tout public où les enfants peuvent réflé­chir comme des grands et les grands comme des enfants.

Dès 7 ans

Durée 1h20

Tarifs :

8 € / 10 € (tarif 3)

5 € tarif famille

Renseignements et réservation auprès de la Faïencerie de Creil au 03 44 24 00 04 ou accueil@faiencerie-theatre.com

Billetterie en ligne sur le site www.faiencerie-theatre.com

Igor Mendjisky / Moya Krysa10 .

Début : 2024-02-24 17:00:00

fin : 2024-02-24 18:30:00

1 Rue Faidherbe

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France

