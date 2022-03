Théâtre gratuit par la troupe ABOLIGABO – 20h30 Usson du Poitou Salle Maigret Usson-du-Poitou Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou

Théâtre gratuit par la troupe ABOLIGABO – 20h30 Usson du Poitou

Salle Maigret, le samedi 16 avril à 20:30

Salle Maigret, le samedi 16 avril à 20:30

C’est l’histoire d’un village vue par ses morts… En essayant de comprendre la cause de leur trépas, trouveront-ils l’apaisement ? 13 comédiens au service d’une adaptation libre d’une pièce de Patrick KERMANN par la troupe ABOLIGABO de Romagne

Gratuit

Dernière bière : pièce de théâtre pour adultes. Organisation : CCU (association Culture et Créations Ussonnaises) Salle Maigret place maigret 86350 usson du poitou Usson-du-Poitou Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T20:30:00 2022-04-16T22:00:00

