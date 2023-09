Dans la mesure de l’impossible – Saison mobile Grand T Théâtre Graslin Nantes, 15 mars 2024, Nantes.

2024-03-15

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non 12 € à 25 €Places à l’unité BILLETTERIES :- billetterie.legrandt.fr- au Grand T, 68 rue du général Buat à Nantes, du lundi au vendredi de 14h à 18h

Spectacle en français, anglais et portugais, surtitre en français et en anglais Il y a des personnes qui racontent le monde, comme Tiago Rodrigues, auteur-metteur en scène, directeur du Festival d’Avignon. Il y a des personnes qui, à défaut de le sauver, le soignent, comme les humanitaires. De manière sobre mais poignante, deux acteurs, deux actrices et un batteur incarnent les récits de femmes et hommes engagés dans la complexité du monde. Que vit-on lorsqu’on agit sous l’égide de la Croix-Rouge ou de Médecins sans Frontières ? Que voit-on lorsqu’on est en intervention dans des zones tourmentées, loin de chez soi ? C’est quoi exactement l’humanitaire ? Vaut-il mieux agir directement sur le monde ou le raconter ? Les entretiens menés par Tiago Rodrigues, réécrits et théâtralisés, font entendre les dilemmes de celles et ceux qui soignent et témoignent. L’artiste portugais, maître en écriture et dramaturgie, joue avec les mises en abyme et installe une poétique du présent. Sous un large voile écru tendu au plateau, un abri dans le tumulte, il s’agit de gagner du temps pour être en mesure, le moment venu, de confronter l’impossible. Texte et mise en scène : Tiago Rodriguesa Avec Adrien Barazzone, Beatriz Brás, Baptiste Coustenoble, Natacha Koutchoumov, Gabriel Ferrandini (batteur) Durée : 2h Représentations :mardi 12 au jeudi 14 mars 2024 à 20hvendredi 15 mars 2024 à 20h30 A l’issue de la représentation du mercredi 13 mars 2024, rencontre avec l’équipe artistique.

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.legrandt.fr