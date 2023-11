Charlie à Nantes – Concert jazz au profit du CHU Théâtre Graslin Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Charlie à Nantes – Concert jazz au profit du CHU Théâtre Graslin Nantes, 30 novembre 2023, Nantes. 2023-11-30

Horaire : 20:00 22:15

Gratuit : non 30 € Billetterie : weezevent.com Concert exceptionnel de jazz organisé par le Fonds de Dotation « Jules & Marguerite Desevedavy » pour célébrer la remise du piano Charlie au service pédiatrique du CHU de NANTES. Ce piano à queue Kawai est devenu une véritable oeuvre d’art après l’intervention de l’artiste PMH qui lui a donné sa robe si singulière. Cet instrument désormais unique a été co-financé par des donateurs privés et les entreprises mécènes membres du « Club des 88 ». Les places achetées par le public viendront finaliser le financement de l’opération. Ainsi, chaque membre du public aura apporté sa contribution à la réalisation de cette belle action menée au profit des enfants en souffrance. Pour vous remercier de votre générosité, de grands noms du jazz ont accepté de se produire sur scène pour offrir une soirée de gala exceptionnelle : – Baptiste Trotignon en piano solo- Alain Jean-Marie (piano) en duo avec François Ripoche (saxophone)- Armel Dupas trio (composé de Armel Dupas au piano, Jules Bille à la contrebasse et Christophe Piot à la batterie) Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Graslin Adresse 1T Place Graslin Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre Graslin Nantes latitude longitude 47.213438326, -1.562220788

