Visite Guidée Humoristique à Nantes 16 et 17 septembre Théatre graslin

Spectacle décalé et humoristique sur l’histoire de nos ancêtres et de notre pays.

Le Professeur Mel et son assistante Vic vous propose une balade dans la ville afin de retourner sur les traces du passé. Elles aborderont durant cette promenade l’architecture mais surtout elles retraceront la vie des habitants et des célébrités qui ont façonnées la ville.

Le tout arrosé d’un humour incisif.

Petits et grands se laisseront embarquer dans cette drôle d’aventure.

Théatre graslin Place Graslin Nantes Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Les Mam’zèles