Opéra au village – Ça va mieux en le chantant – Saison Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin, 30 mai 2023, Nantes.

2023-05-30

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non 4 € (tarif non abonné)BILLETTERIES à l’unité à partir du 25 juin 2022 :- en ligne sur www.angers-nantes-opera.com- au guichet du théâtre Graslin (du mardi au samedi de 13h30 à 18h et une heure avant chaque représentation)- par téléphone au 02 40 69 77 18 (du mardi au samedi de 13h30 à 18h)

Concert. « Ça va mieux en le chantant ». L’opéra vous intimide ? Vous croyez ne pas le comprendre, ne pas l’aimer ? Laissez-vous détromper par ces programmes imaginés par les artistes, en particulier ceux du Chœur d’Angers Nantes Opéra. Et puisqu’il s’agit de prouver que « ça va mieux en le chantant », nous vous invitons à joindre vos voix à celles des solistes et du chœur.C’est vrai dans la chanson comme à l’opéra : la place du village y est un lieu de fête, mais elle est aussi un théâtre des passions humaines et l’espace symbolique de la vie collective. Ce programme nous emmène donc à la campagne, de la Bretagne à la Provence, mais aussi en Europe centrale, en Espagne, en Italie, pour nous faire vivre des scènes où la musique est souvent imprégnée de rythmes et de mélodies qui suscitent l’émerveillement. Distribution :Marie-Bénédicte Souquet, sopranoMarc Scoffoni, baryton Chœur d’Angers Nantes OpéraXavier Ribes, direction Tout public à partir de 6 ans. Durée : 1h.

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com