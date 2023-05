Café Libertà – Ambras Senatore / Jérôme Correas / Les Paladins – Saison Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin, 5 mai 2023, Nantes.

2023-05-05 Représentations les 4 et 5 mai 2023 à 20h

Gratuit : non de 12 € à 30 € (tarif non abonné)

Danse – Création 2023. La chorégraphe Ambra Senatore et Jérôme Correas, directeur musical des Paladins, pro­posent un spectacle immersif et sensoriel autour des cantates du café de Bach et de Nicolas Bernier. Un tour d’horizon des récits induits par ces grains torréfiés, des plus ludiques au plus sérieux, porté par le langage de la musique et des corps. Au début du XVIIIe siècle, le café devient la boisson à la mode dans toute l’Europe, un phénomène qui n’échappe pas aux com­positeurs de l’époque. Bach en fait le personnage principal d’une cantate profane et comique, où le café devient le symbole et l’affirmation d’une liberté nouvelle conquise par les femmes. Quant à Nicolas Bernier, il décrit dans « Le Caffé » l’in­spiration poétique que procurent ces grains torréfiés, source de créativité. Interprétées par quatre solistes et les Paladins, les deux œuvres sont au cœur de « Café Libertà », exploration fantasque d’un sujet aux ramifications infinies, qui touche au commerce, aux inégalités ou à la convivialité. Un prétexte à des instants de jeu, de réflexion et d’observation de l’humain, en résonance directe avec le tra­vail mené depuis vingt ans par la chorégraphe, performeuse et directrice du Centre chorégraphique national de Nantes, Ambra Senatore. Cette dernière s’attache aux gestes du quotidien, étudiés et décalés jusqu’à produire des bribes de fiction. Accompagnée par deux danseurs et danseuses, la chorégraphe incarne ces récits guidés par la musique et les voix, avec des espaces d’improvisation et des moments plus écrits, entre humour et états d’âme. Distribution : Chorégraphie et mise en espace : Ambra Senatore Interprétation : Matteo Ceccarelli, Ambra Senatore Direction musicale : Jérôme Correas Léa Bellili et Louise Roulleau, sopranosJean-François Lombard, ténorMatthieu Heim, basse Les Paladins Durée : 1h

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com