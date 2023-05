Drumming (live) – Anne Teresa de Keersmaeker / Rosas / Ictus – Saison Angers Nantes Opéra/lieu unique Théâtre Graslin, 19 mars 2023, Nantes.

2023-03-19 Représentations :Samedi 18 mars 2023 à 18hDimanche 19 mars 2023 à 16h (garderie gratuite à partir de 3 ans)

Horaire : 16:00 17:00

de 12 € à 30 € (tarif non abonné)BILLETTERIES :- angers-nantes-opera.com- au guichet du théâtre Graslin (du mardi au samedi de 13h30 à 18h et une heure avant chaque représentation)- par téléphone au 02 40 69 77 18 (du mardi au samedi de 13h30 à 18h) – lelieuunique.com- au lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre à Nantes, 02 40 12 14 34, mardi au samedi de 12h à 19h

Danse. En 1998, seize ans après son œuvre inaugurale, « Fase », la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker re­vient à la musique de Steve Reich pour initier un redéploiement de ses principes de composition. Sur le rythme obsédant des percus­sions de « Drumming », elle signe une œuvre pour douze interprètes où l’épure formelle et la construction géométrique font chavirer la perception.Certains compositeurs occupent une place particulière dans la relation intime qu’Anne Teresa De Keersmaeker entretient avec la musique. C’est le cas de Bach, dont le contrepoint dirige ses pas depuis de nombreuses années. C’est également le cas de Steve Reich, dont les structures répétitives lui ont permis d’élaborer les bases de son vocabulaire avec « Fase », en 1982. Seize ans après, c’est vers la rigueur rythmique de « Drumming » qu’elle se tourne, alors qu’elle cherche à écrire une œuvre chorale mettant ses principes chorégraphiques à l’épreuve d’un groupe de danseurs. Suivant le développement de l’œuvre de Reich – d’un minimalisme à un élargis­sement des textures sonores et des pro­cédés de composition –, elle va utiliser toutes les ressources du corps, de l’espace et du temps. À partir d’une phrase de départ, « Drumming » combine canons, phrases en miroir, en inversion, en décalage : la palette chorégraphique mise en œuvre paraît presque infinie – ciselée en rapport avec les mesures du nombre d’or, tout en jouant avec les motifs des percussions. Si « Drumming » nous submerge par la diversité de ses combinatoires, c’est toujours en laissant au regard la possibilité de comprendre, de suivre l’architecture du mouvement, le passage de relais d’un danseur à un autre. Avec l’ensemble Ictus sur le plateau, « Drumming (live) » affirme la relation d’interdépendance entre les sens : voir, percevoir, entendre, tout en faisant l’expérience de la structure en train de prendre forme. Distribution : Chorégraphie : Anne Teresa De Keersmaeker Interprétation : 12 danseurs et danseuses de Rosas Musique : Steve Reich, Drumming Direction musicale : Gerrit Nulens Musiciens : Ictus Durée : 1h Coréalisation Angers Nantes Opéra/lieu unique.

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

