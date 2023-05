Zaïde – Mozart – Saison Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin, 2 mars 2023, Nantes.

2023-03-02 Représentations :Dimanche 26 février 2023 à 16h Mardi 28 février 2023 à 20h Jeudi 2 mars 2023 à 20h Vendredi 3 mars 2023 à 20hDimanche 5 mars 2023 à 16h (garderie gratuite à partir de 3 ans)

Horaire : 20:00 21:40

Gratuit : non de 5 € à 65 € (tarif non abonné)BILLETTERIES à l'unité à partir du 25 juin 2022 :- en ligne sur www.angers-nantes-opera.com- au guichet du théâtre Graslin (du mardi au samedi de 13h30 à 18h et une heure avant chaque représentation)- par téléphone au 02 40 69 77 18 (du mardi au samedi de 13h30 à 18h)

Opéra – Production 2023. S’inspirant du mouvement des Lumières, probablement de Voltaire, Mozart tente avec « Zaïde » un « opéra philosophique », comme il existe des « contes philosophiques ». Cependant, faute d’assurance de créer l’ouvrage, il en abandonne la composition.Commencé en 1780, « Zaïde » est d’abord et avant tout un opéra de Mozart. Plus précisément, un « singspiel » – terme allemand désignant l’alternance d’airs chantés et de scènes parlées – qui préfigure les ébouriffantes turqueries de « L’Enlèvement au sérail » deux ans plus tard. Mais « Zaïde » est aussi un ouvrage in­achevé, privé notamment d’ouverture et de dénouement. Une œuvre ouverte, donc, dont se sont emparés la metteuse en scène Louise Vignaud, l’autrice Alison Cosson, le compositeur Robin Melchior et le chef Nicolas Simon. Car la musique de Mozart n’en est pas moins belle, et son inachèvement ne doit pas nous empêcher d’en jouir : alors pourquoi ne pas la refondre dans une nouvelle pièce qui en reprendrait les thèmes principaux et intégrerait des moments de musique spécialement composés pour l’occasion ? « Zaïde » est, par conséquent, aujourd’hui, un opéra qui enjambe les siècles et les genres, se joue des frontières aussi bien stylistiques qu’humaines, et relit les Lumières à l’aune de notre monde contem­porain qui en a bien besoin. « Zaïde » conte ici l’histoire de trois enfants échoués sur une île. Zaïde, esprit curieux et épris de liberté, Allazim, serviable et humaniste, et Soliman, séduit par le pouvoir et rétif au changement, y ont été recueillis par Inzel, personnage à mi-chemin entre le Sarastro de « La Flûte enchantée » et le Prospero de « La Tempête » de William Shakespeare. Tout se passe bien, jusqu’à un nouveau naufrage, celui de Gomatz, dont l’irruption ouvre de nouveaux horizons… Distribution : Direction musicale : Nicolas Simon Composition/orchestration : Robin Melchior Mise en scène : Louise VignaudAssistance mise en scène : Sarah Kristian Scénographie : Irène VignaudDramaturgie : Alison Cosson Costumes : Cindy LombardiLumières : Julie-Lola Lanteri Livret original : Johann Andreas Schachtner Zaïde : Kseniia Proshina, sopranoGomatz : Kaëlig Boché, ténorSoliman : Mark Van Arsdale, ténorAllazim : Niall Anderson, barytonInzel : Marief Guittier, comédienne Orchestre National de Bretagne Opéra en français et en allemand, surtitré en français Durée : 1h40

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

