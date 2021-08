Belfort Théâtre Granit Belfort, Territoire de Belfort Théâtre Granit, Scène Nationale – visite historique Théâtre Granit Belfort Catégories d’évènement: Belfort

En 1878, Belfort, devenue chef-lieu d’un nouveau département, commence sa mue. A la demande des militaires, un nouveau théâtre est construit à l’extrémité du faubourg de Montbéliard. Doté au départ d’une troupe permanente, il ne reçoit plus à partir de 1885 que des troupes de passage. Concurrencé par les tavernes et brasseries et par la toute jeune Salle des Fêtes, son existence cesse en 1914. Il renaît de ses cendres en 1932. Le projet de l’architecte Hirsch transforme la façade et réaménage l’intérieur pour une meilleure visibilité. La municipalité d’Emile Géhant élue en 1977 décide, dans le cadre de son programme consacré à la culture, de donner un sang neuf au théâtre. Rénové par Jean Nouvel, il devient en 1983 le Nouveau Théâtre de Belfort. Il abrite le Théâtre Grrranit, Scène Nationale du Grand Belfort. 11h et 14h : Visite historique Découverte des salles du théâtre : plateau, grand fumoir, loges, salle de danse… Durée : 1h30 Uniquement sur réservation (jauge limitée, conditions sanitaires à respecter) Ouverture de l’accueil du mercredi au samedi de 14h à 18h Tel : 03 84 58 67 67

