Vérac Vérac Gironde, Vérac Théâtre “Grain, histoire de fou”- Cie Mmm Vérac Vérac Catégories d’évènement: Gironde

Vérac

Théâtre “Grain, histoire de fou”- Cie Mmm Vérac, 18 février 2022, Vérac. Théâtre “Grain, histoire de fou”- Cie Mmm 2022-02-18 20:30:00 – 2022-02-18 22:10:00

Vérac Gironde Vérac Une comédienne, 8 personnages!

Marie-Magdeleine débarque au GRAIN, le «Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N’im-porte», préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de théâtre le temps d’une folle journée…

Une farce sur la représentation de la folie et la folie de la représentation où il sera peu ou prou question de Schumann, Van Gogh, Marilyn, Bat-man et des troubles du comportement. à partir de 12 ans ( 1h40 minutes) Une comédienne, 8 personnages!

Marie-Magdeleine débarque au GRAIN, le «Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N’im-porte», préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de théâtre le temps d’une folle journée…

Une farce sur la représentation de la folie et la folie de la représentation où il sera peu ou prou question de Schumann, Van Gogh, Marilyn, Bat-man et des troubles du comportement. à partir de 12 ans ( 1h40 minutes) Une comédienne, 8 personnages!

Marie-Magdeleine débarque au GRAIN, le «Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N’im-porte», préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de théâtre le temps d’une folle journée…

Une farce sur la représentation de la folie et la folie de la représentation où il sera peu ou prou question de Schumann, Van Gogh, Marilyn, Bat-man et des troubles du comportement. à partir de 12 ans ( 1h40 minutes) CdC Fronsadais dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Vérac Autres Lieu Vérac Adresse Ville Vérac lieuville 44.99115#-0.34117