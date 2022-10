Théâtre « Gorgée d’eau » Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Catégories d’évènement: Drme

Saint-Sorlin-en-Valloire

Théâtre « Gorgée d’eau » Saint-Sorlin-en-Valloire, 29 novembre 2022, Saint-Sorlin-en-Valloire. Théâtre « Gorgée d’eau »

Salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drme

2022-11-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-29 22:30:00 22:30:00 Saint-Sorlin-en-Valloire

Drme EUR 7 Par la comédie itinérante de Valence: Il était un temps où la terre était encore de notre côté. Elle nous accompagnait de ses bienfaits. On avait faim et il suffisait de cueillir….Réservation conseillée. assoc.valloireloisirs@orange.fr +33 4 75 31 76 83 http://www.valloireloisirs.fr/ Saint-Sorlin-en-Valloire

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Saint-Sorlin-en-Valloire Autres Lieu Saint-Sorlin-en-Valloire Adresse Salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drme Ville Saint-Sorlin-en-Valloire lieuville Saint-Sorlin-en-Valloire Departement Drme

Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sorlin-en-valloire/

Théâtre « Gorgée d’eau » Saint-Sorlin-en-Valloire 2022-11-29 was last modified: by Théâtre « Gorgée d’eau » Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire 29 novembre 2022 Drme Saint-Sorlin-en-Valloire Salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drme

Saint-Sorlin-en-Valloire Drme