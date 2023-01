Théâtre : Gonflée à bloc Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Théâtre : Gonflée à bloc
26 janvier 2023
Théâtre municipal
8 Place des Reines de Pologne
Nevers

Nièvre 28 28 EUR « Gonflée à bloc », une pièce de théâtre proposée par Cœur de Scène production au Théâtre muncipal de NEVERS le 26 janvier à 20h30.

« Le plus dur dans l’accouchement ? Ce sont les 9 mois qui précèdent ! Lola et Marc, les futurs « heureux » parents, vont vite s’en rendre compte. Car l’arrivée d’un bébé ça chamboule une vie, alors imaginez quand il s’agit de jumeaux ! Deux fois plus de joies, de doutes, de peurs, d’emmerdes… »

Tarifs : de 24€ à 28€.
letheatredemademoiselle7@gmail.com
+33 3 86 68 47 41

