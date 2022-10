Theatre God save the vieux Hiis Hiis Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

2022-11-19

Hautes-Pyrnes Hiis 8 EUR Tout public à partir de 12 ans.

Durée : 1H10 Seule en scène de Marion Lo Monaco.

Victor, Angela et M-L se sont enfermés dedans les toilettes. Ils complotent. Victor a eu la preuve qu’ici, on assassine les résidents. Demain c’est leur tour ! En pleine nuit, sur fond de David Bowie, ils vont braver le destin à bord d’une vieille Jaguar déglinguée, en quête de liberté.

Le spectacle interroge sur la place de nos « vieux » , leurs libertés et le rapport à leurs souvenirs qui sont notre mémoire commune. La comédienne incarne tous les personnages, nous entraînant dans un voyage burlesque et profondément sensible.

