THÉÂTRE GESTUEL « WANTED » Saint-Dié-des-Vosges, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Dié-des-Vosges.

THÉÂTRE GESTUEL « WANTED » 2021-07-21 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-21 Les Jardins de la Chapelle Saint Roch 14 rue Claude Bassot

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Théâtre gestuel humoristique (50 mn / dès 10 ans), dans le cadre de l’Été en grand à Saint-Dié-des-Vosges. En partenariat avec l’association Les Jardins de la Chapelle, dans le cadre de La Semaine en Grand.

Wanted est une parodie du western, entièrement mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Un spectacle atypique, aux confins du cartoon, du cinéma-en-direct, de la pantomime… avec une bonne dose de dérision et d’humour ! Repli à la Nef si mauvais temps. Plus d’infos sur www.ca-saintdie.fr

