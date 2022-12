Théâtre gestuel : « Le poids des choses » Tourouvre au Perche, 12 mai 2023, Tourouvre au Perche .

Théâtre gestuel : « Le poids des choses »

Espace Culture de la Corne d’or (lieu à confirmer) RANDONNAI Rue des Saulniers Tourouvre au Perche Orne RANDONNAI Espace Culture de la Corne d’or (lieu à confirmer)

2023-05-12 20:00:00 – 2023-05-12

Collectif 2222 réunit des artistes du monde entier qui créent des OTNI (Objets Théâtraux Non Identifiés) à la croisée des chemins entre mime et théâtre gestuel, à la recherche du décalage, du rire et de la poésie. Ils s’attèleront avec cette nouvelle création à explorer le cadre intime des personnes en situation de handicap, qui bien souvent évoluent dans un monde en inadéquation avec leurs besoins et interrogeront le regard qui les fragilise plus encore. Sortie de résidence.

+33 2 33 84 99 91

