Théâtre gestuel : Deux rien Sélestat, mercredi 24 avril 2024.

En s’inspirant du « Vagabond » de Charlie Chaplin et des « Naufragés » de Patrick Declerck, le duo questionne le statut des sans-abris avec humanité et tendresse

Assis sur un banc, deux sans-abris attendent. Ils mendient face à un public qui les regarde, sans bouger. Pendant une heure, nous observons ces deux personnages qui s’aiment, se détestent, dansent, rient, pleurent. Ce spectacle met sous le feu des projecteurs les êtres invisibles qui peuplent les villes, sans user de la parole. Accrochés l’un à l’autre, bouées ou boulets, ils se maintiennent au bord du gouffre, pour le meilleur et pour le pire. EUR.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est tanzmatten@ville-selestat.fr

Début : 2024-04-24 20:30:00

fin : 2024-04-24



