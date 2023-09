Neandertal Théâtre Gérard Philipe, TGP de Saint-Denis Saint-Denis, 28 février 2024, Saint-Denis.

Neandertal 28 février – 11 mars 2024 Théâtre Gérard Philipe, TGP de Saint-Denis https://theatregerardphilipe.notre-billetterie.com/billets?spec=1048

L’ADN est une encyclopédie invisible.

Plan de construction de tous les êtres vivants, elle contient l’information qui fait de nous ce que nous sommes.

Mais comment l’encyclopédie Sapiens, la nôtre, est-elle devenue ce qu’elle est ? Comment la lire, la décoder, l’interpréter ?

Nous portons en nous à la fois notre propre livre et les livres de nos ancêtres.

En apprenant à les lire nous pouvons tenter d’éclairer notre passé, et, peut-être, d’envisager différemment notre avenir.

Parce que la lumière que peut émettre l’ADN nous permet de le déchiffrer, de comprendre ce qu’il fait de nous, Svante Pääbo – Prix Nobel de médecine en 2022 – a choisi dans les années 90 de se lancer dans une quête folle : déchiffrer l’Adn de nos plus proches aïeux, les Néandertalien.ne.s, pour le comparer avec le nôtre et tenter de comprendre comment notre espèce est apparue, à quel moment dans l’Histoire, et par quels mécanismes.

Trente ans après, ses découvertes et celles de son équipe nous parlent de la place qui est la nôtre dans le monde que nous habitons et qui nous abrite. Elles nous disent que nous nous inscrivons dans une longue continuité faite de croisements, de mélanges, de rencontres, de liens et de ruptures. Que le vivant fait son chemin jusqu’à nous, traversant des épisodes sombres et douloureux, et qu’il se poursuivra au-delà de nous.

L’histoire des sciences est une histoire de révolutions successives, bouleversant nos existences, faites par des femmes et des hommes en quête d’une vérité, d’une façon de faire monde comme le dit le philosophe Nelson Goodman.

Qui sont-ils ? Comment leur intimité influe-t-elle sur leurs recherches ? De quoi sont faites leurs histoires ? Et surtout, qu’est-ce qui les pousse à chercher ?

Neandertal met en scène des scientifiques qui se lancent dans une tentative de réécriture de l’Histoire des origines de l’Homme en déchiffrant des fragments d’ADN ancien.

Vie et recherche se mêlent, se heurtent et s’alimentent et leurs différentes découvertes, arrachées à la solitude des laboratoires, font voler en éclat toutes les formes d’idées de pureté raciale ou ethnique.

« Il est difficile de dire la vérité, car il n’y en a qu’une, mais elle est vivante, et a pour conséquent un visage changeant »

Franz Kafka

Production

Compagnie Lieux-Dits

Coproduction

Théâtre Dijon Bourgogne – Centre dramatique national, Théâtre de Lorient – Centre dramatique national de Bretagne, Comédie – Centre dramatique national de Reims, Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis, Théâtre-Sénart – Scène nationale, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, Comédie de Genève, MAIF Social Club, Festival d’Avignon, Le Canal – Théâtre du pays de Redon – Scène conventionnée d’intérêt national art et création pour le théâtre, Théâtre d’Arles, Malakoff Scène nationale, MC93 Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny, Le Gallia Théâtre – Scène conventionnée d’intérêt national art et création de Saintes, Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène conventionnée d’intérêt national art et création pour la diversité linguistique

Avec le soutien de la DGCA – ministère de la Culture, de la vie brève – Théâtre de l’Aquarium (Paris), du CNDC – Théâtre Ouvert

Action financée par la Région Ile-de-France et par le Département du Val-de-Marne

La compagnie Lieux-Dits est conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France

Texte et mise en scène David Geselson

Interprétation David Geselson, Adeline Guillot, Marina Keltchewsky, Laure Mathis, Elios Noël, Dirk Roofthooft

Dessin au plateau Marine Dillard

Violoncelle Jérémie Arcache

Assistance à la mise en scène Céline Gaudier

Scénographie Lisa Navarro collaboration Margaux Nessi

Régie générale Sylvain Tardy

Régie plateau Nicolas Hénault

Régie lumière Rosemonde Arrambourg

Régie son Loïc Le Roux, Adrien Wernert

Régie vidéo Julien Reis

Costumes Benjamin Moreau collaboration Florence Demingeon

Collaboration dramaturgique Quentin Rioual

Regard extérieur Juliette Navis

Construction décor MC93, maison de la culture de Seine-Saint-Denis

Direction de production, diffusion Noura Sairour

Administration des productions et des tournées Laëtitia Fabaron

Relations presse AlterMachine, Carole Willemot

Théâtre Gérard Philipe, TGP de Saint-Denis 59, boulevard Jules-Guesde 93 207 Saint-Denis Cedex Saint-Denis 93200 Seine-St.-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T19:30:00+01:00 – 2024-02-28T21:30:00+01:00

2024-03-11T19:00:00+01:00 – 2024-03-11T21:30:00+01:00

© Simon Gosselin