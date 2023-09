ONE SHOT / Cie Collectif Protocole Théâtre Gérard Philipe Orléans, 6 juillet 2024, Orléans.

ONE SHOT / Cie Collectif Protocole Samedi 6 juillet 2024, 18h00 Théâtre Gérard Philipe Accès libre

One shot c’est l’énergie de cinq jongleurs démultipliée par la danse et le jeu. Ils créent, en fonction du lieu d’expérimentation et dans un temps donné, des évènements non reproductibles. Par l’improvisation, la composition instantanée, le collectif Protocole ouvre de nouveaux espaces de jeu, entre redécouvertes urbaines, explorations souterraines ou promenades en territoires décalés… Une façon originale de redécouvrir la dalle et les alentours du Théâtre Gérard Philipe !

Pour clore la saison et fêter l’été, la performance sera suivie d’un verre en musique pour prolonger la soirée !

Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans 45071 Loiret Centre-Val de Loire

2024-07-06T18:00:00+02:00 – 2024-07-06T19:00:00+02:00

Collectif Protocole