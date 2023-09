Bout à Bout, par le Clan des Songes Théâtre Gérard Philipe Orléans, 12 juin 2024, Orléans.

Bout à Bout, par le Clan des Songes Mercredi 12 juin 2024, 15h00 Théâtre Gérard Philipe Tarif plein : 10€ // Tarif famille : pour 3 enfants et plus, gratuité pour un adulte accompagnant // Tarif réduit : 5€ voir conditions sur https://www.orleans-metropole.fr/culture/salles-de-spectacles/le-theatre-gerard-philipe

Lien teaser

Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, quitte le tas entremêlé, commence à prendre vie et part à la rencontre d’autres bouts. À travers leurs jeux et leurs disputes se dessinent sous nos yeux des images issues du quotidien, de vacances et de rêves. Ensemble, ils font surgir des personnages qui prennent une vie éphémère avant de se métamorphoser à nouveau en un clin d’œil.

Avec tendresse et humour, la vie de famille et les relations humaines sont ici abordées dans des tableaux épurés, faits de lignes dessinées par les cordages.

Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans 45071 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

