Les Jambes à son Cou, par Association W Théâtre Gérard Philipe Orléans, 10 avril 2024, Orléans.

Les Jambes à son Cou, par Association W Mercredi 10 avril 2024, 15h00, 19h30 Théâtre Gérard Philipe Tarif plein : 10€ // Tarif réduit : 5€

Partir du bon pied, se jeter la tête la première, avoir le coeur sur la main, finir sur les rotules, garder la tête sur les épaules… Un travail ludique autour de ces expressions courantes a été imaginé, pour les décortiquer et leur donner vie, faisant apparaître des images surprenantes.

Entre absurde, burlesque et poésie, les trois acrobates danseurs articulent le corps et le langage, passent de la métaphore au concret. Une fantaisie ludique et joyeuse dans laquelle de mini-fictions s’invitent dans le récit, dans un rapport immédiat autant que décalé.

Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans 45071 Loiret Centre-Val de Loire

