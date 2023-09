Lumina, par la compagnie Les Barbarins Fourchus Théâtre Gérard Philipe Orléans, 23 mars 2024, Orléans.

Lumina, par la compagnie Les Barbarins Fourchus Samedi 23 mars 2024, 16h00 Théâtre Gérard Philipe 10€ (adulte) et 6€ (enfant + abonné Astrolabe)

lien teaser

Après le succès d’Animalia, Touma Guittet et Richard Pesenti présentent leur nouveau ciné-concert Lumina. Toujours portés par des courts métrages d’animations, les musiciens troquent ici l’Asie pour des films principalement d’Europe de l’Est.

Avec douceur et poésie, ils mettent leurs compositions folk, rock et electro au service de ces oeuvres inspirées des mythes et contes traditionnels. Un voyage visuel et musical autour du thème de la lumière et ses différentes interprétations.

Un rendez-vous magique pour les petits et les grands !

Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans 45071 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:40:00+01:00

ciné-concert courts métrages

Olga Gorbouchine