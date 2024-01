LUMINA Théâtre Gérard Philipe Orléans, samedi 23 mars 2024.

LUMINA Après le succès d'Animalia, Touma Guittet et Richard Pesenti présentent leur nouveau ciné-concert « Lumina ». Samedi 23 mars, 15h45 Théâtre Gérard Philipe JEUNE PUBLIC, À PARTIR DE 4 ANS

TARIF : ENFANT (JUSQU’À 12 ANS) & ABONNÉ : 6€ / PRÉVENTE ADULTE : 10€

DURÉE : 40 MINUTES – CONFIGURATION ASSISE

OUVERTURE DES PORTE À 15H45, DÉBUT À 16H

Après le succès d’Animalia, Touma Guittet et Richard Pesenti présentent leur nouveau ciné-concert « Lumina ». Toujours portés par des courts métrages d’animations, les musiciens troquent ici l’Asie pour des films principalement d’Europe de l’Est. Avec douceur et poésie, ils mettent en musique ces oeuvres inspirées des mythes et contes traditionnels, un voyage visuel et musical autour du thème de la lumière et ses différentes interprétations. Un rendez-vous magique pour les petits et les grands !

Théâtre Gérard Philipe Place Sainte Beuve, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Ciné-concert animations