Céleste ma Planète, par la compagnie des Hommes Théâtre Gérard Philipe Orléans, 3 février 2024, Orléans.

Céleste ma Planète, par la compagnie des Hommes
Samedi 3 février 2024, 16h00
Théâtre Gérard Philipe

« Elle est apparue un matin dans l’ascenseur. On a monté cent quinze étages en silence. Puis elle est rentrée dans l’école, comme moi. Pendant la récréation, elle est restée dans la classe. Moi, penché au parapet de la terrasse de verre, je me répétais : « Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. » J’avais peur de tomber amoureux. A l’heure du déjeuner, elle est partie et n’a jamais remis les pieds au collège. Il fallait que je la retrouve. »

Dans un futur, peut-être pas si lointain, une mégapole de tours de verres, une atmosphère tellement polluée que l’on ne sort jamais, un adolescent solitaire. Tout cet univers bascule le jour de l’arrivée de la belle Céleste à l’école. Un coup de foudre, une disparition, une course-poursuite pour la sauver mais aussi pour sauver le monde. Dystopie écologique, Céleste ma planète nous aide à réfléchir à travers un conte : quand une histioire d’amour se fait combat écologique…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

écologie théâtre

Emilia Stéfani-Law