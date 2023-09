Drache Nationale, par la compagnie Scratch Théâtre Gérard Philipe Orléans, 16 décembre 2023, Orléans.

Drache Nationale, par la compagnie Scratch Samedi 16 décembre, 16h00 Théâtre Gérard Philipe Tarif plein : 10€ // Tarif famille : pour 3 enfants et plus, gratuité pour un adulte accompagnant // Tarif réduit : 5€ voir conditions sur https://www.orleans-metropole.fr/culture/salles-de-spectacles/le-theatre-gerard-philipe

« Drache nationale » est le nom populaire donné à la forte pluie qui s’abat parfois sur la Belgique le jour de la fête nationale. On ne va pas se le cacher, l’année 2020 était pleine de rebondissements. Comme une impression de se réveiller chaque jour sous la drache nationale. Alors voilà, Tom, Gaëlle et Denis se réunissent autour d’une question essentielle à leurs yeux : « Comment positiver quand c’est la lose ? ».

Avec beaucoup d’humour (belge) et de poésie, ils partiront de leurs individualités et questionneront leur capacité à faire ensemble. Une sorte de « bilan » où ils se remémoreront des événements marquants comme le slow de la première boum, les rêves ratés, les petites victoires, dresseront la liste de tout ce qui déraille dans notre monde et nous montreront surtout, comment jongler avec!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:55:00+01:00

cirque théâtre

Mathilde Schockaert