Jean Zay, l’homme complet Théâtre Gérard Philipe Orléans, 9 décembre 2023, Orléans.

Jean Zay, l’homme complet Samedi 9 décembre, 20h00 Théâtre Gérard Philipe Spectacle gratuit sur inscription en cliquant sur https://my.weezevent.com/jean-zay-lhomme-complet-1 ou en scannant le QR-code sur l’affiche

Adaptation et jeu : Xavier Béja

Mise en scène : Michel Cochet

Décor, Costumes : Philippe Varache

Vidéo : Dominique Aru

Lumières : Charly Thicot

Création musicale : Alvaro Bello.

Né à Orléans en 1904, Jean Zay est élu député radical-socialiste en 1932. C’est une figure emblématique du Front Populaire dont il fut ministre de l’Éducation nationale et des Beaux Arts. Emprisonné sous Vichy, il écrit de sa prison de Riom un ouvrage admirable : »Souvenirs et Solitude ». Au-delà de la chronique souvent émouvante, bien qu’emplie de pudeur, de la vie quotidienne d’un prisonnier, Jean Zay porte un regard sur son action passée et sur la situation de la France à l’époque. C’est un livre exceptionnel, à l’image de son auteur : à la fois homme politique, résistant, écrivain et penseur d’une immense culture. Un document d’une grande valeur historique bien sûr mais aussi un livre essentiel pour la qualité de sa langue, sa sensibilité, son intelligence aiguë et son message humaniste.

L’année 2024 marquera le 80ème anniversaire de l’assassinat de Jean Zay. La voix qui se fait entendre dans « Souvenirs et solitude » est à ce point sensible et incarnée qu’elle nous permet un retour dans le temps d’une saisissante netteté. Jean Zay nous offre ses yeux, son cœur et son corps pour vivre les déchirures et les retournements de l’Histoire. On y est. Véritablement.

Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans 45071 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jean-zay-lhomme-complet-1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:30:00+01:00

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:30:00+01:00

Jean Zay – Souvenirs et solitude – Théâtre – Laboratoire Loiret de la Laïcité – spectacle gratuit gratuit

Théâtre en Fusion