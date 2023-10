Dorphé aux Enfers, Orléans 69 Théâtre Gérard Philipe Orléans, 23 novembre 2023, Orléans.

Théâtre Gérard Philipe

Une jeune fille de 2023, Jade, découvre le journal intime de sa grand-mère disparue, Eurydice, qui a vécu de près la rumeur d’Orléans. Le texte nous plonge au cœur des évènements orléanais de 1969, les cabines d’essayage de six magasins du centre-ville d’Orléans, tous tenus par des Juifs, seraient en fait des pièges pour des jeunes femmes qui seraient ensuite livrées à un réseau de prostitution.

Eurydice, placée au cœur de la pièce et qui a 17 ans en 1969 ne croit pas à la rumeur. Elle est confrontée à « celles qui y croient », qui tentent de l’influencer, ainsi qu’aux adultes qui l’entourent qui mettent en garde ou qui protègent. Cette jeune fille va trouver en elle l’énergie et la force pour tenter de comprendre ce qui se passe, pour analyser la situation et in fine, pour résister à la rumeur. Force de vie adolescente elle se dresse contre la bêtise, désobéit et se rend chez « Dorphé », le magasin d’habillement incriminé. Là-bas, elle descend dans les sous-sols pour voir les cabines d’essayage et va à la rencontre du commerçant qui décide finalement de l’accompagner.

Jade, bouleversée par cette rumeur antisémite, qu’elle découvre, et plus encore par la réaction de sa grand-mère, décide de suivre ses pas.

