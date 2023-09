TRIPTIK Cie Stéréoptik Théâtre Gérard Philipe Orléans, 21 octobre 2023, Orléans.

TRIPTIK Cie Stéréoptik Samedi 21 octobre, 16h00 Théâtre Gérard Philipe Tarif plein : 10€ // Tarif famille : pour 3 enfants et plus, gratuité pour un adulte accompagnant // Tarif réduit : 5€ voir conditions sur https://www.orleans-metropole.fr/culture/salles-de-spectacles/le-theatre-gerard-philipe

À partir de trois extraits de ses précédentes créations, les artistes nous invitent à découvrir comment ils fabriquent en direct, avec leurs propres techniques d’animation (peinture, dessin au sable, marionnette), des histoires. La poésie, la musique, l’humour et l’émerveillement tissent les liens entre les trois scènes.

Ces tableaux nécessitent une préparation technique particulière qui se réalise sous les yeux du public, donnant à voir l’envers du décor.

Entre chaque tableau, un échange de questions/ réponses entre le public et les artistes fait partie intégrante du spectacle et permet de contenter les plus curieux !

Autour du spectacle : le samedi 21 octobre à 15h, l’équipe du TGP vous propose de découvrir : son histoire, son fonctionnement, ses coulisses…

Durée 45mn – réservation obligatoire /Tél : 02 38 68 44 61

Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans 45071 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

spectacle jeune public Théâtre d’objet

Christophe Raynaud de Lage