Pierre et le loup 3.0 Théâtre Gérard Philipe Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Pierre et le loup 3.0 Théâtre Gérard Philipe Orléans, 29 septembre 2023, Orléans. Pierre et le loup 3.0 29 et 30 septembre Théâtre Gérard Philipe plein tarif: 12€, moins de 16 ans: 9 € Version 2 – à partir de 8 ans Une version malicieusement décalée de début de soirée… L’histoire de Pierre et le loup sera revisitée par Vincent Pensuet, conteur, clown, membre du Rire médecin, dans un texte d’Éric Herbette. Un nouvel éclairage sera donné à l’histoire, porté par la folie du comédien qui viendra contaminer l’orchestre. Celui-ci deviendra alors un acteur de l’histoire au même titre que le narrateur, multipliant les surprises musicales et les inventions loufoques ou insolites. Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans 45071 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pierre-et-le-loup3-0&multi=26428&color=3DA9FC&parent=linattendu&color=3DA9FC »}, {« type »: « phone », « value »: « 0619944864 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0664323610 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T18:00:00+02:00 – 2023-09-29T19:30:00+02:00

2023-09-30T18:00:00+02:00 – 2023-09-30T19:30:00+02:00 Prokofiev Clément Joubert Sofijo Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Théâtre Gérard Philipe Adresse place sainte beuve orleans Ville Orléans Departement Loiret Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Théâtre Gérard Philipe Orléans

Théâtre Gérard Philipe Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/