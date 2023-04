Concert de la Musique municipale d’Orléans Théâtre Gérard Philipe Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Concert de la Musique municipale d’Orléans Théâtre Gérard Philipe, 6 mai 2023, Orléans. Concert de la Musique municipale d’Orléans Samedi 6 mai, 16h00 Théâtre Gérard Philipe Concert gratuit dans la limite des places disponibles. 16 h Théâtre Gérard Philipe

La Musique Municipale d’Orléans formée d’un orchestre d’harmonie et d’une batterie fanfare, a pour objet d’assurer la partie musicale des fêtes et cérémonies de la Ville d’Orléans. Un concert sera donné à l’occasion des Fêtes de Jeanne d’Arc. Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans 45071 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

