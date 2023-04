Concert officiel des fêtes de Jeanne d’Arc Théâtre Gérard Philipe Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert officiel des fêtes de Jeanne d’Arc Théâtre Gérard Philipe, 6 mai 2023, Orléans. Concert officiel des fêtes de Jeanne d’Arc Samedi 6 mai, 16h00 Théâtre Gérard Philipe Entrée gratuite dans la limite des places disponibles Comme chaque année, nous organisons notre concert traditionnel des fêtes de Jeanne d’Arc.

Alors venez nombreux nous écouter au Théâtre Gérard Philipe ! Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans 45071 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T16:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

2023-05-06T16:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00 Fêtes Jeanne d’Arc

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Théâtre Gérard Philipe Adresse place sainte beuve orleans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Théâtre Gérard Philipe Orléans

Théâtre Gérard Philipe Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Concert officiel des fêtes de Jeanne d’Arc Théâtre Gérard Philipe 2023-05-06 was last modified: by Concert officiel des fêtes de Jeanne d’Arc Théâtre Gérard Philipe Théâtre Gérard Philipe 6 mai 2023 orléans Théâtre Gérard Philipe Orléans

Orléans Loiret