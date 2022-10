LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON / Forced Entertainement / en partenariat avec le Centre Dramatique National Orléans/ Centre-Val de Loire Théâtre Gérard Philipe, 11 mars 2023, Orléans.

LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON / Forced Entertainement / en partenariat avec le Centre Dramatique National Orléans/ Centre-Val de Loire Samedi 11 mars 2023, 14h30 Théâtre Gérard Philipe

Tarif plein : 11€ / Tarif réduit : 6€ (enfants de moins de 16 ans, étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, + de 65 ans, groupe d’au moins 10 personnes) / Tarif famille : pour 3 enfants et plus, gratuité pour un adulte accompagnant.

De bout en bout, c’est drôle, c’est captivant. handicap moteur mi

La Possible Impossible Maison a cette grande qualité des histoires pour enfants qui s’inventent en direct, avec tous les sauts logiques et les improvisations qu’un conteur se permet au chevet d’un jeune auditeur, pourvu qu’il puisse retomber sur ses pieds. lien teaser spectacle Tout commence dans la bibliothèque débordante d’une étrange maison, où une fillette gribouillée sur les dernières pages d’un livre de mathématiques emmène le public dans une aventure fabuleuse. On entre dans la maison, on pousse la porte et, passé le seuil, le récit n’a plus rien de prémédité ; il se bricole en mots et en sons au fur et à mesure qu’une araignée, un fantôme pas-très-effrayant, une souris bavarde, des oiseaux autoritaires, des soldats dansants, une clé scintillante et toutes sortes d’invraisemblances surgissent de nulle part. La maison, comme l’histoire, est labyrinthique et le plaisir est grand à se faire balader, entre une salle de danse abandonnée et un placard sans fond sous les escaliers.La Possible Impossible Maison a cette grande qualité des histoires pour enfants qui s’inventent en direct, avec tous les sauts logiques et les improvisations qu’un conteur se permet au chevet d’un jeune auditeur, pourvu qu’il puisse retomber sur ses pieds.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T14:30:00+01:00

2023-03-11T15:40:00+01:00 Samuel Rubio

