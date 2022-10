LES GRAINES OUBLIÉES / Ladylike Lily / en partenariat avec L’Astrolabe Théâtre Gérard Philipe Orléans Catégories d’évènement: Loiret

LES GRAINES OUBLIÉES / Ladylike Lily / en partenariat avec L’Astrolabe Théâtre Gérard Philipe, 18 février 2023, Orléans. LES GRAINES OUBLIÉES / Ladylike Lily / en partenariat avec L’Astrolabe 18 février et 18 mars 2023 Théâtre Gérard Philipe

Tarifs : 6€ (abonnés et enfants), 10€ (adultes).

En quête d'un remède pour sa mère, Lily fouille dans les vieux livres d'histoire et de botanique, et se rend compte que des pages ont été arrachées. Une nuit, un crapaud lui révèle un secret : il existe quelque part, loin de la ville, une sorcière capable de soigner grâce au pouvoir des plantes.

La petite fille se met alors en route, et découvre un monde jusqu’alors bien caché. Un univers sauvage, végétal et merveilleux.

2023-02-18T16:00:00+01:00

2023-03-18T16:40:00+01:00 Oriane Marsilli

