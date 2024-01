Concours National des harmonies et classes d’orchestre à Somain (CMF) Théâtre Gérard Philipe de Somain Somain Catégorie d’Évènement: Somain Concours National des harmonies et classes d’orchestre à Somain (CMF) Théâtre Gérard Philipe de Somain Somain, 31 mai 2024, Somain. Concours National des harmonies et classes d’orchestre à Somain (CMF) 31 mai – 2 juin 2024 Théâtre Gérard Philipe de Somain Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T18:00:00+02:00 – 2024-06-01T01:59:59+02:00

Fin : 2024-06-02T02:00:01+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00 Une seule salle avec une acoustique excellente, un seul jury. Une véritable possibilité de vivre ce concours en écoutant les autres ensembles. Le public sera associé à l’évènement et pourra réagir et contribuer au Prix du Public ! Vendredi 31 Mai (20h30), concert d‘ouverture par les 4 sections de la Muse de Somain : Orchestre d’harmonie

Ensemble vocal “Tant pis s’il pleut”

Chœur “Arc-en-ciel”

Big Band de la Muse Samedi 1er juin :

9 à 19h : Première journée de concours

20h30 : Concert de gala avec l’Orchestre de la Marine Française dirigé par Alexandre KOSMICKI Dimanche 2 juin :

9 à 17h : Deuxième journée de concours

18h : cérémonie de remise des prix Nombreux prix remis :

Prix spécial CMF Hauts-de-France récompensant le meilleur ensemble des Hauts-de-France du concours

Prix spécial coup de coeur du jury

Prix du meilleur soliste

Prix de la meilleure section

Prix du public grâce à une application en direct

Prix de la Muse de Somain Théâtre Gérard Philipe de Somain Place Victor Brachelet , 59490 Somain Somain Détails Catégorie d’Évènement: Somain Autres Lieu Théâtre Gérard Philipe de Somain Adresse Place Victor Brachelet , 59490 Somain Ville Somain Lieu Ville Théâtre Gérard Philipe de Somain Somain Latitude 50.357865 Longitude 3.281585 latitude longitude 50.357865;3.281585

