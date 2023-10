La Machine de Turing Benoît Solès Théatre gérard philipe Champigny-sur-Marne, 14 octobre 2023, Champigny-sur-Marne.

La Machine de Turing

Benoît Solès Samedi 14 octobre, 20h30 Théatre gérard philipe de 10€ à 25€

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. Sa présence n’échappe pas aux Services Secrets. Et pour cause,

Alan Turing est un homme détenant de nombreux secrets… À travers son incroyable acharnement pour briser « l’Enigma », code secret allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, nous découvrons l’histoire de l’inventeur d’une « machine pensante », genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs.

Spectacle aux 4 Molières en 2019 cette pièce a déjà conquis des milliers de spectateurs partout en France.

Théatre gérard philipe 54 boulevard du chateau champigny sur marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

