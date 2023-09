Les Suppliques Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis Saint-Denis, 1 décembre 2023, Saint-Denis.

Les Suppliques 1 – 17 décembre Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis

Les suppliques désignent les lettres envoyées par les membres de familles juives à l’administration du régime de Vichy dans l’espoir que leur requête soit entendue. Ces lettres sont le point de départ d’un travail d’enquête et de notre adaptation : nous partons sur les traces des auteurs et autrices de ces missives oubliées. Nous traitons de six lettres, et donc, de six destins. Pour cela, nous entrelaçons les extraits de certaines de leurs suppliques à notre écriture, de manière à recomposer les fragments de vie entraperçus à travers ces témoignages saisissants.

