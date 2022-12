1983 Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis, 11 janvier 2023, Saint-Denis.

1983 11 – 22 janvier 2023 Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis

Compagnie Nova Margaux Eskenazi

Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis 59 boulevard Jules Guesde, 93200 La Plaine Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Avec 1983, la Compagnie Nova plonge dans un triple virage de l’année 1983 : économique, politique et social. Elle pose la question de l’engagement et des luttes – contre le racisme, ouvrières et médiatiques – des années 80 à nos jours. Virage libéral, montée du Front National et luttes des jeunes issus de l’immigration et des banlieues pour revendiquer plus d’égalité dans la société servent de décor à cette fiction documentée. De 1979 à 1985, les personnages nous emmènent d’une petite radio pirate aux plateaux télévisuels, des salons des HLM et des cités de transits aux usines de la région parisienne. A la jonction de l’intime et du collectif, notre théâtre s’ancre dans un travail d’enquêtes et de recherche, porté par un travail de troupe généreux et exigeant.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-11T20:00:00+01:00

2023-01-22T18:00:00+01:00

Loïc Nys