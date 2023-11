Les Pourrateries Théatre Gérard Defour Lapte, 19 novembre 2023, Lapte.

Lapte,Haute-Loire

Histoires drôles, vivifiantes et drôles d’histoires du bon Vieux Temps avec Géraldine Maurin et Thierry Renard.

Librement inspirée du collectage d’Henry Pourrat.

2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Théatre Gérard Defour

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Funny, bracing stories from the good old days with Géraldine Maurin and Thierry Renard.

Freely inspired by Henry Pourrat?s collection

Historias divertidas y animadas de los viejos tiempos con Géraldine Maurin y Thierry Renard.

Inspirado libremente en la colección de Henry Pourrat

Lustige, belebende und witzige Geschichten aus der guten alten Zeit mit Géraldine Maurin und Thierry Renard.

Frei nach der Sammlung von Henry Pourrat

