THEATRE GERARD CHRISTOL Lunel, samedi 9 mars 2024.

Théâtre « Je deviens ce que je suis, Gérard Christol, un avocat raconte et se raconte » par la Cie Le Passage du temps Samedi 09 mars 20h Espace Castel Lunel

L’expérience théâtrale de Gérard Christol remonte à plus de 60 ans lorsqu’il joue dans une troupe organisée par un pharmacien bien connu à Lunel, puis au collège avec son professeur d’espagnol et de provençal, Monsieur Sauveplane, ainsi qu’au conservatoire de Montpellier.

Fany Vidal écrit et réalise des documentaires sur des sujets sociétaux, culturels ou intimes. 30 ans après avoir entendu plaider Gérard Christol au Palais de justice de Nîmes dont elle est originaire, et après avoir pris connaissance de son livre «Je n’ai jamais plaidé que pour moi», germe en elle l’envie de faire un film autour de ce personnage atypique. Malheureusement, ce projet rencontre quelques difficultés pour aboutir. Surgit alors une évidence commune, celle d’écrire ensemble : Je deviens ce que je suis . 60 ans après, Gérard Christol remonte en scène… Au demeurant, en est-il vraiment descendu… Pendant 1 h 15, ce conteur fait des allers-retours dans le temps. Entre récits intimes et expériences professionnelles, nous allons être éclairé sur l’état de la justice et sur les fondements du métier d’avocat pénaliste, tout en bénéficiant de son regard sur les hommes et sur le monde. Passionné par la nature humaine, il est ancré dans sa région et nous fait ressentir toute la force de son enracinement. Ce spectacle part d’une introspection pour faire écho en chacun de nous.

Tout public à partir de 12 ans – Entrée libre

Dans la limite des places disponibles

Infos : 04 67 87 83 94 .

173 Rue Marx Dormoy

Lunel 34400 Hérault Occitanie

