Concours de jeunes talents Théâtre Georges-Méliès Villenave-d’Ornon, samedi 23 mars 2024.

Concours de jeunes talents C’est le grand soir ! Samedi 23 mars, 20h00 Théâtre Georges-Méliès Ouvert à tous

Début : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T23:00:00+01:00

Soirée de présentation des jeunes talents au grand public.

Venez les soutenir !

Agés de 7 à 25 ans et possédant un talent artistique, 10 candidats ont été présélectionnés dans les catégories suivantes le chant, la musique, le spectacle, la danse, l’humour, le cirque (au sol uniquement), la magie, l’illusion et le football freestyle.

Au programme de la soirée du chant, du théâtre, de la danse et de la magie …

Le grand gagnant du concours sera sélectionné par un jury composé d’un professeur de musique du collège Chambéry, de la directrice de l’école municipale de théâtre, d’un membre du Conseil municipal des adolescents (CMA) et de Nadine Dulucq, adjointe au maire en charge de la culture et coordinatrice des Conseils municipaux des jeunes et des adolescents (CMJ-CMA).

Théâtre Georges-Méliès 499 Route de Toulouse, 33140 Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Depuis 2016, l’école municipale de théâtre en a d’ailleurs fait son lieu de résidence.

À noter cette salle est également équipée de petites loges, d’une régie et d’une billetterie.