Villenave-d'Ornon Concert de l’Ensemble vocal Choeur en Folie Théâtre Georges-Méliès Villenave-d’Ornon, 19 décembre 2023, Villenave-d’Ornon. Concert de l’Ensemble vocal Choeur en Folie Mardi 19 décembre, 20h30 Théâtre Georges-Méliès Entrée adultes : 12€ • Plus de 12 ans : 5€ • Billets à retirer sur place. Les choristes et leur chef de choeur sont heureux de vous accueillir à ce concert. Un programme varié pour votre plus grand plaisir. Chants du Monde, classiques, variété française, Gospel, chants sacrés. Chef de Chœur : Ariel Cruz Pianiste : Audrey Manet Théâtre Georges-Méliès 499 Route de Toulouse, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 99 52 14 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/ [{« type »: « email », « value »: « choeurenfolie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 15 15 86 23 »}] Avec une capacité d’accueil de 300 personnes assises, un espace scénique de 10 mètres de large sur 9 mètres de profondeur, le théâtre Georges-Méliès permet la réalisation de mises en scène ambitieuses.

Depuis 2016, l’école municipale de théâtre en a d’ailleurs fait son lieu de résidence. À noter : cette salle est également équipée de petites loges, d’une régie et d’une billetterie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Villenave-d'Ornon Autres Lieu Théâtre Georges-Méliès Adresse 499 Route de Toulouse, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon

