Villenave-d'Ornon Gala de Théâtre 2023 Théâtre Georges-Méliès Villenave-d’Ornon, 16 juin 2023, Villenave-d’Ornon. Gala de Théâtre 2023 16 et 17 juin Théâtre Georges-Méliès Tarif unique 5€ L’école municipale de Théâtre vous présente son spectacle de fin d’année. Les élèves vous feront découvrir chaque facette de l’enseignement qu’ils ont reçu au cours de cette année. De nombreuses œuvres seront interprétées par les élèves telles que « D’Artagnan », « Robin des bois », l’adaptation de Peter Pan intitulée « Peter et Hanger », « Les Super Zéros » et autres. D’autres surprises seront à découvrir, telles que le travail de chorégraphie mené par les élèves dans chaque spectacle. Vendredi 16 juin A 20 h : spectacle des ados lycéens et adultes Samedi 17 juin A 15 h : spectacle présenté par les cinq classes d’enfants, sur le thème du cinéma.

A 20 h : spectacles des pré-ados et ados ainsi que les classes d’improvisation Théâtre Georges-Méliès 499 Route de Toulouse, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 99 52 14 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-villenave.mapado.com/ »}] Avec une capacité d’accueil de 300 personnes assises, un espace scénique de 10 mètres de large sur 9 mètres de profondeur, le théâtre Georges-Méliès permet la réalisation de mises en scène ambitieuses.

Depuis 2016, l’école municipale de théâtre en a d’ailleurs fait son lieu de résidence. À noter : cette salle est également équipée de petites loges, d’une régie et d’une billetterie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

