Stage de théâtre gratuit Théâtre Georges-Méliès, 12 avril 2023, Villenave-d’Ornon. Stage de théâtre gratuit 12 et 13 avril Théâtre Georges-Méliès Sur inscription obligatoire L’école municipale de théâtre propose au public lycéen (première et terminale) une préparation aux oraux du bacalauréat. Ce stage est ouvert à tous. Les deux matinées seront animées par Florence Keddah qui maîtrise le sujet puisqu’elle travaille notamment avec des agents de bibliothèques, les jeunes magistrats ou encore avec les publics empêchés, pour l’insertion professionnelle.

Il s’agira d’appréhender la posture corporelle, la voix, la prestance…

Cette approche de l'art oratoire devrait permettre aux futurs bacheliers d'avoir confiance en eux et moins d'appréhensions. Théâtre Georges-Méliès 499 Route de Toulouse, 33140 Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-04-12T10:00:00+02:00 – 2023-04-12T12:30:00+02:00

2023-04-13T10:00:00+02:00 – 2023-04-13T12:30:00+02:00

