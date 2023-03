La cité des possibles Théâtre Georges-Méliès, 1 avril 2023, Villenave-d’Ornon.

La cité des possibles Samedi 1 avril, 17h00, 18h00 Théâtre Georges-Méliès Entrée libre

Le Collectif Entraide et Solidarité, à l’origine de plusieurs projets favorisant l’expression et la démarche participative des habitants de Dravemont, propose une pièce de théâtre.

Adaptation du livre de Sophie Poirier « On a fait de belles choses »

Une représentation drôle et émouvante sur le Pouvoir d’Agir des habitants.

« Quinze habitants du quartier âgés de 7 à 70 ans, quatre institutionnels, hommes et femmes jouent le jeu et raconte l’histoire qui les a fait se rencontrer et s’unir. »

Mise en scène par Marie Ponthieu – Produit par Entraide et Solidarité

Auberge espagnole et échange avec les acteurs au Café de la Route à 18 h.

Théâtre Georges-Méliès 499 Route de Toulouse, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 99 52 14 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/ [{« type »: « phone », « value »: « 06.13.67.71.01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.34.78.60.84 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}] Avec une capacité d’accueil de 300 personnes assises, un espace scénique de 10 mètres de large sur 9 mètres de profondeur, le théâtre Georges-Méliès permet la réalisation de mises en scène ambitieuses. Depuis 2016, l’école municipale de théâtre en a d’ailleurs fait son lieu de résidence. À noter : cette salle est également équipée de petites loges, d’une régie et d’une billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T17:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-01T18:00:00+02:00 – 2023-04-01T21:00:00+02:00