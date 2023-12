CONCERT DU NOUVEL AN THEATRE GEORGES LEYGUES Villeneuve Sur Lot, 21 janvier 2024, Villeneuve Sur Lot.

Plus de cinquante ans après sa création fêtée en 2019, le Swing Machine Big Band de Cahors est légitimement fier d’être le plus ancien Big Band amateur de l’Hexagone. Il est souvent présenté comme inoxydable et demeure on ne peut plus actif en 2023. Le concert est proposé en partenariat avec l’Orchestre Municipal d’Harmonie Vents d’Olt qui assurera la première partie.

Tarif : 9.50 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:00

THEATRE GEORGES LEYGUES Boulevard de la Republique 47300 Villeneuve Sur Lot