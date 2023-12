LE MENTEUR THEATRE GEORGES LEYGUES Villeneuve Sur Lot, 16 janvier 2024, Villeneuve Sur Lot.

Alors qu’il vient de terminer ses études, Dorante revient à Paris, bien résolu à profiter des plaisirs de la capitale. En compagnie de son valet, il rencontre deux jeunes coquettes aux Tuileries et s’invente une carrière militaire pour les éblouir. S’ensuit un imbroglio diabolique mêlant jeunes femmes, père et ami. Faisant fi de l’honneur, des serments d’amitié et d’amour, Dorante s’enferre dans un engrenage de mensonges qui déclenche d’irrésistibles quiproquos. Les jeunes femmes n’étant pas en reste de supercherie, on se demande qui sera le vainqueur de ce jeu de dupes. Ce chef-d’œuvre en alexandrins ramène sur la scène le joyeux et brillant Corneille, auteur de L’Illusion comique.

Tarif : 9.50 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE GEORGES LEYGUES Boulevard de la Republique 47300 Villeneuve Sur Lot 47