Théâtre Gaston Fébus se la raconte LANNEMEZAN Lannemezan, jeudi 13 juin 2024.

Par la Compagnie Zig et Zag.

Spectacle burlesque de Marc Helbo, qui a été joué ces deux dernières années au Château de Mauvezin lors de la saison estivale. C’est l’histoire de Gaston Fébus pendant la guerre de 100 ans. Il rêve de créer un grand état pyrénéen mais c’est sans compter sur le Prince Noir, les rois de France, les bandouliers, les Jacques et surtout Jean d’Armagnac ! Retrouvez l’épopée de Gaston Fébus à Orthez, Lannemezan, Launac et en croisade en Prusse. Une histoire burlesque et loufoque !

Tarif unique 10€. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Renseignement service culturel 05 62 13 99 59 service.culture.lannemezan@gmail.com .

2024-06-13 20:30:00

Début : 2024-06-13 20:30:00

fin : 2024-06-13

LANNEMEZAN 231. rue Thiers

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie service.culture.lannemezan@gmail.com

