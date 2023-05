Le Bal Hélène Bertin, Peldrùt, Trio Loubelya Théâtre Garonne, Toulouse (31), 2 juin 2023, .

Le Bal Hélène Bertin, Peldrùt, Trio Loubelya Vendredi 2 juin, 20h30 Théâtre Garonne, Toulouse (31) Gratuit

Le parquet de danse présentée au Théâtre Garonne est conçue pour permettre une croissance poétique par les rencontres qu’elle suscite. Pour amorcer le rôle de cette sculpture-outil, le festival propose un grand bal pour sa soirée d’ouverture. Une expérience multi-générationnelle et jubilatoire ! Initiation danses trads et folks avec Marie ConstantVendredi 2 juin 19h30Lieu : Théâtre Garonne, 31300 – ToulouseLe BalVendredi 2 juin 20h30Lieu : Théâtre Garonne, 31300 – Toulouse Plus d’infos

Théâtre Garonne, Toulouse (31) 1, Avenue du Château d’Eau

Théâtre Garonne, 31300 Toulouse, France

2023-06-02T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T00:30:00+02:00

baltrad balfolk