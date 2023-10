CO.M.BAT Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse CO.M.BAT Théâtre Garonne Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse. CO.M.BAT 23 et 24 novembre Théâtre Garonne De 12€ à 16€ À rebours des évidences, I-Fang Lin développe un art du combat court-circuitant sa charge guerrière et agressive pour en souligner les vertus accordeuses, voire amoureuses. Ainsi CO.M.BAT « tente-t-il de concrétiser différentes expériences de l’amour ». Ce qui s’explique, dit-elle, car dans la philosophie extrême-orientale nourrissant les arts martiaux, le combat est pratiqué comme un art de la rencontre, physique et en mouvement, de l’autre. Puisant à la source intime du geste de chacun de ses trois interprètes autant que dans la pratique codifiée d’un manuel d’apprentissage, CO.M.BAT esquive la charge agressive de la signification habituelle du mot pour développer les sens que démultiplie sa segmentation, tel un calligramme chinois ou japonais : du cri primitif à la maîtrise des affects, de l’éveil perceptif à la vigilance, des divergences individuelles à l’invention d’un commun. Une coréalisation de La Place de la Danse, du NEUFNEUF Festival et du Théâtre Garonne. Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 62 48 54 77 https://www.theatregaronne.com/ Perché sur la digue qui borde la Garonne, le Théâtre Garonne est une scène européenne spécialisée dans les créations contemporaines. Métro : ligne A – station Saint-Cyprien – République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre Garonne Adresse 1 Avenue du Château d'Eau, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Théâtre Garonne Toulouse latitude longitude 43.60284;1.425313

